حمدان بن محمد: «الألعاب الحكومية» تجسّد روح التحدي لدى دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «الألعاب الحكومية تجسّد روح التحدي والإصرار على الفوز التي تواصل بها دبي مسيرتها نحو المستقبل، فيما تنقل منافساتها صورة للقيم التي تعليها حكومة دبي في سعيها المستمر لقهر كل التحديات وتذليل مختلف المعوقات في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وفق أرقى المعايير العالمية».

جاء ذلك خلال حضور سموّه فعاليات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية» أمس، والتي شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة لفئتي تحدي المجتمع، وفئة تحدي الحكومة (رجال)، ضمن الحدث الرياضي الحكومي الذي تُقام نسخته الحالية بشراكة رسمية من موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» وبالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي». وتأهلت إلى التصفيات النهائية في فئة «تحدي المدن» فرق: مدينة كوتنا هورا من جمهورية التشيك، وكوبنهاغن من الدنمارك، وبريسبين من أستراليا، ودانسك من بولندا.