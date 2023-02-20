خورفكان لأصحاب الهمم يخطف الأنظار في بطولة الإمارات لرفعات القوّة

شهدت صالة نادي خورفكان منافسات بطولة الإمارات لرفعات القوّة بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة ممثلون لأربعة من أندية الدولة لأصحاب الهمم هي: نادي أبو ظبي الذي يمثله أربعة لاعبين ونادي عجمان المشارك بخمسة لاعبين بالإضافة إلى ستّة لاعبين من نادي دبيّ وخمسة لاعبين من ضمنهم اثنتين من السيدات يمثلون نادي خورفكان.

وتنافس 18 لاعباَ من الرجال ولاعبتين من السيدات على ثلاث فئات عمريّة و8 أوزان تبدأ من تحت 55 كجم للسيدات لتنتهي حتى تحت 107 كجم للرجال.

وأسفرت نتيجة منافسات السيّدات تحت 55 و73 كجم عن حصول لاعبة نادي خورفكان موزة الزيودي على المركز الأوّل وجاءت في المركز الثاني زميلتها هيفاء النقبي.

كما حصل لاعب دبيّ لاصحاب الهمم "عمر صابر" على المركز الأوّل في وزن 65 كجم للرجال والناشئين.

وفي وزن 72كجم فاز بالمركز الأوّل لاعب نادي خورفكان سيف الزعابي وحل ثانيا لاعب نادي دبيّ "محمد أمير"

وقد حصد المركز الأوّل لوزن 80 و88 كجم لاعب نادي دبيّ "نبيل عبد الكريم"، وفي المركز الثاني جاء لاعب نادي عجمان "فضل هادي"، وحصل اللاعب "زايد الأنصاري" لاعب نادي ابوظبي على المركز الثالث من بين خمسة لاعبين والذي حصد كذلك المركز الأول في فئة الشباب لنفس فئة الوزن.

وفي إطار منافسات وزن تحت 97 كجم حصد المخضرم " محمد خميس خلف" على المركز الأوّل لفئة الرجال كما حصد صدارة فئة الأساتذة، وتلاه في المركز الثاني "عادل شانبيه" وجاء ثالثاً "فهد محمد" وثلاثتهم من نادي دبيّ.

وأخيرا وفي إطار منافسات وزن 107 كجم حصل لاعب ابوظبي "احمد خميس البلوشي" على المركز الأول في فئتيّ الرجال والأساتذة وجاء بالمركز الثاني للرجال لاعب نادي خورفكان "عبد الله النقبي" وكان المركز الثالث من نصيب لاعب نادي ابوظبي "خالد الحمّادي".