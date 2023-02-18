الصراع على كأس الغولف يستقطب 100 لاعب ولاعبة

ينشد 100 لاعب ولاعبة من المواطنين والمقيمين، ومن المراحل العمرية كافة، الظفر بكأس رئيس الدولة للغولف، التي تنطلق نسختها الـ11 اليوم على ملاعب نادي أبوظبي، وتستمر حتى مساء غد بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية بنك «إتش إس بي سي».

وتجرى منافسات البطولة ضمن مسابقات «الكروس» و«الصافي» المعتمدة في البطولات العربية والخليجية، على أن تضم المنافسات فئات الرجال والكبار والفتيات والشباب والناشئين والصغار، بجانب ألقاب المسابقات التشجيعية المرافقة والمتعلقة بأفضل أداء، والكرة الأقرب للحفرة، وأطول ضربة.

وتشهد البطولة في نسختها الجديدة، وللمرة الأولى السماح للمقيمين بالمنافسة على ألقابها، إلى جانب استحداث اتحاد اللعبة منافسة (تحدي مهارات الصقور المستقبلية) التي تقام على مسار الحفر ذات معدل «الثلاث ضربات»، وتمثل امتداداً لبرامج الاتحاد الخاصة باكتشاف وتطوير المواهب الناشئة.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الغولف، أن البطولة تشكل حدثاً استثنائياً، وقال في تصريحات صحافية: «نتطلع إلى مستويات تنافسية عالية خصوصاً مع السماح وللمرة الأولى بمشاركة المقيمين على أرض الدولة، بما يصب في صالح استراتيجيات الاتحاد الهادفة إلى مواصلة تطوير وزيادة انتشار اللعبة».

بدوره قال أمين عام اتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية خالد الشامسي، إن: «تواجد 100 لاعب ولاعبة، في مشاركة هي الأضخم بتاريخ البطولة، يعكس حرص لاعبي الأندية على الظفر بالكأس التي تحمل اسماً غالياً على قلوب مواطني الدولة».