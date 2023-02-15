"جمعية الإمارات لبر ورعاية الوالدين" يتأهل إلى نهائي الألعاب الحكومية

حجز فريق جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين مكانه ضمن 27 فريق من ضمن الألعاب المجتمعية بحصوله على المركز 18 تم تأهلهم لخوض المنافسات النهائية لبطولة الألعاب الحكومية 2023 الفئة المجتمعية بنسختها الرابعة والمقرر إقامتها من 2 وحتى 4 مارس المقبل. جاء ذلك بعد أن حقق الفريق المركز 18 خلال التصفيات التمهيدية للبطولة، والتي شهدت مشاركة من 27 فريق في الألعاب المجتمعية.

وأكدت نسرين علي بن درويش عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرة فرع دبي أن الروح الإيجابية والحماس لدى افرد الفريق خلال الفترة الماضية والاستعداد الجاد خلال الفترة الحالية والقادمة تبعث على التفاؤل بتحقيق الطموحات والآمال المنشودة. وتمنت نسرين المشاركة الأكثر من الجهات والمؤسسات والشركات والهيئات المجتمعية الحكومية والخاصة بتوفير الدعم والاعتمام مع الحرص على المشاركة في البطولات المقبلة.