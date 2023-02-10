وكيل

أبلغ لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين وكيل أعمال لاعبين بأنه تم الاستغناء عن خدماته أخيراً وأصبح حراً، مشدداً على رغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر بعقد انتقال حر في حال وجد فرصة مناسبة قبل انتهاء المهلة المحددة للأندية بقيد اللاعب الحر، وذلك بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

انتقال

كشف مصدر في نادي التعاون عن انتقال لاعبه العراقي منتظر محمد إلى نادي النفط العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن خاض معه معظم مباريات الدور الأول لدوري الدرجة الأولى.

مشاركة

قال لاعب مقيم إنه تعرض لظلم كبير بعدم إشراكه في نحو ثلثي مباريات الفريق، مستفسراً عن السبب الحقيقي وراء استعارته من ناديه الأصلي بداعي الحاجة لخدماته، وفي المقابل عدم إشراكه في المباريات.