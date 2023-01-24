300 فارسة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن مشاركة أكثر من 300 من أفضل الفارسات والفرسان في جميع أنحاء العالم ضمن منافسات النسخة العاشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والتي تشهد تقديم أكبر جوائز إجمالية في تاريخ البطولة.

وتعد البطولة واحدة من أبرز المسابقات المرموقة في عالم الفروسية على المستوى الدولي، وتقام منافسات هذا العام من 26 إلى 29 الجاري في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

ويتنافس المشاركات في الحدث ضمن ست فئات مقسمة على 20 شوطاً على مدار الأيام الأربعة، بهدف إحراز جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 800 ألف درهم إماراتي، والتي تعد الأعلى في تاريخ الحدث؛ احتفالاً بتنظيم النسخة العاشرة.

وذكر بيان صحافي: «تشمل الفئات ضمن البطولة: CSICH-A، وCSIJ-A، وCSIY-A، والفئات الوطنية الخاصة CSIYH1، والفئة الرئيسية CSIL2، كما توفر البطولة منصة خاصة للفارسات ولاعبات ركوب الخيل وقفز الحواجز من جميع أنحاء الإمارات والعالم، حيث تضم قائمة الدول المشاركة أكثر من 34 دولة».

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي أقيم في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الدكتورة أمنيات الهاجري، ورئيس قسم الإعلام في مجلس أبوظبي الرياضي شمسة الهنائي، والمدير التنفيذي في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أحمد السويدي، ونائب رئيس لجنة قفز الحواجز مساعد المدير الفني للبطولة محمد الناخي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان سلطان الكعبي، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.

وتقام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

وكشف المنظمون أن الحدث يستضيف أيضاً «ورشة تصوير احترافية» تقدمها هند الرئيس، المصورة الإماراتية المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية والبورتريه.

وإلى جانب منافسات قفز الحواجز، تقام أيضاً مجموعة واسعة من الأنشطة ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية.

من جانبها قالت الدكتورة أمنيات الهاجري: «منذ تنظيم النسخة الأولى من الحدث في عام 2013، والبطولة تشهد تطوراً متواصلاً عاماً بعد عام، وأصبحت الآن من أبرز الأحداث الرئيسة».

• 800 ألف درهم قيمة جوائز البطولة التي تعد الأعلى في تاريخ الحدث.



• 34 دولة تشارك في الحدث ضمن 6 فئات مقسمة على 20 شوطاً.