دبي تستضيف أول «دوري ألترا كبادي» بمشاركة 112 لاعباً

أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي «دوري ألترا كبادي»، الذي يقام لأول مرة في الدولة، وتنظمه شركة «سبورتيفاي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام منافساته في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي بمنطقة الممزر من الرابع إلى 24 يونيو المقبل، بمشاركة 112 لاعباً من 10 دول مختلفة، يشكلون ثمانية فرق تحمل أسماء علامات تجارية، ويتنافسون في 32 مباراة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي، وتحدث خلاله مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس، علي عمر، والممثل الهندي الشهير كبير دوهان سينغ، نجم السينما الهندية، ومدير الشركة المنظمة، سوميت سينغ.

وتعد رياضة الكبادي من الرياضات الجماعية الشعبية في جنوب وجنوب شرق آسيا، كما تعتبر لعبة رياضية وطنية في بنغلاديش والبنجاب في الهند، وتقام اللعبة على أساس مواجهة فريقين مكونان من سبعة لاعبين في كل مباراة مع خمسة بدلاء، ويتنافسان على حصد نقاط أكثر عن طريق لمس أو أسر لاعبي الخصم.