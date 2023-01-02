الخالدي بطل «8 سلندر غاز».. واليحيى نجم «الهايلوكس» في «تل مرعب»

توج المتسابق مشعل الخالدي بفئة «8 سلندر غاز» في بطولة السيارات لصعود تل مرعب التي اختتمت مساء أول أمس، وأقيمت على مدار يومين وضمت سبع فئات، ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي 2023.

وحقق الخالدي في اليوم الثاني من المنافسات الذي شهد ثلاث فئات، أفضل زمن (5.358 ثوانٍ)، وجاء في المركز الثاني خلفان الشامسي، وثالثاً يوسف العلي، ورابعاً عيسى عبدالله مشربك، وخامساً خالد الرفاعي.

وعبر الفئة المفتوحة تفوق حمد الإحبابي بأفضل زمن وهو 6.387 ثوانٍ، وحل ثانياً خالد بن تركي، وثالثاً عبدالعزيز اليحيى من السعودية، ورابعاً يوسف الهاملي، وخامساً سالم صقر سالم.

وفي فئة الهايلوكس حقق عبدالعزيز اليحيى من السعودية أفضل زمن 4.656 ثوانٍ، وحل ثانياً إبراهيم الشنيفي، وجاء ثالثاً عبدالعزيز الشنيفي، وحل رابعاً سهل عبدالله الخزيم، وخامساً خليف الخليف.

وشارك على مدار اليومين 78 سيارة في سبع فئات مختلفة، وجرت أكثر من 100 محاولة لصعود التل مع استغلال غالبية المشاركين لفرصة القيام بمحاولتين من خلال التحدي، وجاءت منافسات اليوم الثاني قياسية ببدء المنافسات في تمام السادسة مساء والانتهاء قبل العاشرة والنصف مساء.

وتوج الفائزين في الختام رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي عبدالله بطي القبيسي، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد المشغوني، وعضو مجلس إدارة النادي بخيت المزروعي، ومدير عام النادي حمدان المزروعي.

من جهته هنأ عبدالله بطي القبيسي كل الفائزين والمشاركين في بطولة السيارات لصعود تل مرعب، مشيداً بما قدموه من مستويات عالية وجهود كبيرة في منافسات صعود التل.

وقال في تصريحات صحافية: «كان واضحاً أن الجميع مستعد وبقوة من أجل المنافسة، والدليل الأرقام القوية التي شاهدناها على حاجز النهاية تنكسر في أكثر من فئة، وكذلك عدم وجود أي توقفات في اليوم الأخير الذي انتهى في وقت مبكر».

أبوظبي À الإمارات اليوم أرقام من بطولة السيارات 91 متراً هي مسافة المسار أو التراك الذي قدمت من خلاله السيارات

المشاركة محاولات الوصول للتوقيت الأفضل.

16 درجة مئوية درجة الحرارة الأدنى التي تم تسجيلها خلال

ليلة السباق لصعود السيارات إلى مرعب.

78 سيارة شاركت على مدار يومين خلال المنافسة وانقسمت

إلى سبع فئات مختلفة.

4.656 ثوانٍ هو الزمن الذي تحقق في فئة الهايلوكس

لصاحب المركز الأول عبدالعزيز اليحيى.