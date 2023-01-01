أكاديمية فاطمة بنت مبارك تودع 2022 بـ «إنجازات ونجاحات»

شهدت أجندة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لعام 2022، زخماً وكثافة في الأنشطة المختلفة لجميع الفئات من سيدات المجتمع، اندرجت تحته بطولات تقام سنوياً، تماشياً مع رغبات السيدات اللواتي يفضلن ممارسة الرياضات المختلفة، وذلك وسط بيئة آمنة وخصوصية مناسبة أثناء إقامة الأحداث، شجعت من خلالها المشاركات على الانضمام والتنافس، وقضاء أوقات اجتماعية رياضية.

ومن أهم البطولات الدولية التي أقامتها الأكاديمية كانت النسخة التاسعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والتي شهدت مشاركة ما يزيد على 230 فارسة وفارساً، مثلوا أكثر من 20 دولة، وخاضوا 18 منافسة في الحدث العالمي المرموق، الذي تبلغ قيمة إجمالي جوائزه 685 ألف درهم إماراتي، وهي البطولة الوحيدة المخصصة لمنافسات السيدات فقط على المستوى الدولي، وبعدها نظمت الأكاديمية النسخة الرابعة من بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات التي أقيمت في مقر نادي أبوظبي للسيدات، حيث بلغ عدد المشاركات ما يقارب 100 لاعبة، من ضمنهن 4 لاعبات من حملة لقب أستاذ دولي كبير، وهو أعلى لقب على مستوى اللعبة.

وذكر بيان صحافي: «تسارعت الأحداث التي نظمتها أكاديمية فاطمة بنت مبارك في العام الماضي، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، ومتابعة حثيثة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، إذ تم إطلاق المنافسات والبطولات الرياضية أهمها كان النسخة الأولى من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات بمشاركة ستة فرق خليجية».

بالإضافة إلى إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تهدف بشكل رئيس إلى تمكين المرأة، وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي.

كما عملت الأكاديمية على إنشاء فرق خاصة تحت مظلتها، منها فريق كرة الطائرة وكرة السلة وفارسات الأكاديمية.

بالإضافة إلى مشاركات فعالة ومؤثرة من فريق عمل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، في أهم المؤتمرات العالمية والمحلية، مثل قمة القيادات الرياضية العالمية «ليدرز» في المملكة المتحدة، وبمشاركة 400 من قادة الرياضة العالميين، ومؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة التاسع بتنظيم مركز أبوظبي للصحة العامة، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والملتقى الرياضي للمرأة، والبطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية، ثم سباقات الجري وركوب الدراجات الهوائية المجتمعية للسيدات، وكان لها دور بارز في منتدى صناعة الرياضة، بالإضافة إلى المشاركة في مهرجان بايك أبوظبي، وبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية.

طموح كبير

أكدت نائب رئيس مجلس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الدكتوره أمنيات الهاجري، أن الطموح أصبح أكبر من خلال عملها في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الفعاليات المنظمة الكثير من الإقبال عليها، وقالت: «لدينا موهوبات متحمسات للغاية لممارسة الرياضة، وهو ما يعكس التطور الذي يصاحب هذه الرياضة في الإمارات، وهذا يدل على الثقة والمهارات التي يكتسبنها من المشاركة في الأنشطة المفضلة لديهن، وما تقوم عليه في بناء بطلات متميزات وتنمية الشخصية والقدرات الذهنية إلى جانب البدنية، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات كفرصة للترابط الاجتماعي، وتنمية شبكات المعارف وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء، والتعامل الإيجابي مع ضغوط الحياة، وكلها من شأنها أن تحقق فوائد عديدة لهن على المدى الطويل».