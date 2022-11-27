"امارات" و"تورك" ينظمان فعالية رياضية ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة

استجابة لمبادرة "تحدي دبي للياقة" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والذي تحدى من خلالها مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد على المشاركة في المبادرة بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة، نظمت مؤسسة الإمارات العامة للبترول مع إدارة فريق "تورك" للدراجات الهوائية فعالية رياضية مشتركة لركوب الدراجات الهوائية على مضمار الدراجات الهوائية في منطقة ند الشبا، لموظفي المؤسسة وأعضاء الفريق.

هدفت الفعالية إلى إشراك الموظفين وتحفيزيهم على المشاركة في الأنشطة، لتصبح ممارسة الرياضة عادة مستحبة بينهم، تسعى (امارات) من خلال شراكتها الاستراتيجية مع فريق "تورك" والعديد من الفرق المحلية الرياضية الأخرى لدعم ثقافة الرياضة في المجتمع، وفق رؤية القيادة الرشيدة لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية.