راموس وإبراهيموفيتش يتحدثان في الجلسة الرئيسة لـ «مؤتمر دبي الرياضي»

ينطلق اليوم مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «الطريق إلى البطولات».

ويتبع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، تكريم نجوم الكرة العالمية في حفل الدورة الـ13 من جائزة «دبي غلوب سوكر». وتقام الجلسة الرئيسة للمؤتمر عند الـ19:20 في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا تحت عنوان «الطريق إلى البطولات»، بحضور اثنين من أبرز النجوم العالميين، وهما: القائد السابق لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق، والحالي لنادي باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس، ونجم منتخب السويد والمهاجم الحالي لنادي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش

وتنطلق فعاليات المؤتمر في الـ10 من صباح اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي بجلسة مخصصة حول استقطاب وتطوير الموهوبين، يتحدث فيها كل من نجم المنتخب البرتغالي ونادي ميلان السابق ورئيس نادي بنفيكا البرتغالي حالياً، روي كوستا، والإسباني يوناي إيمري، الفائز مرات عدة بلقب كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والمدرب السابق لأندية أرسنال الإنجليزي وإشبيلية وفياريال الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي والمدرب الحالي لنادي أستون فيلا الإنجليزي، كما يشارك معهم في الحوار جوليان وارد، المدير الرياضي لنادي ليفربول.