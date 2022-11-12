بطولة كأس السفير الياباني للجودو تنطلق اليوم في أبوظبي

ينظم اتحاد المصارعة والجودو، اليوم، بصالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، بطولة كأس السفير الياباني السنوية للجودو لفئتي الناشئين والأشبال، والتي تتجدد إقامتها، بالتعاون بين اتحاد الإمارات للجودو والسفارة اليابانية في الدولة، وسط مشاركة واسعة من الأندية الأعضاء والأندية الخاصة، بعد أن فرغت لجنة الجودو المحلية من كل الترتيبات التنظيمية والفنية لإنجاحها وفقاً للشروط الفنية، التي بدأ تنفيذها اعتباراً من يوم أمس، بعملية الميزان للاعبين المشاركين.

وتبدأ فعاليات البطولة في الـ10 صباحاً بمنافسات الدور التمهيدي، فيما تبدأ الأدوار النهائية اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً، ويشارك في البطولة 180 لاعباً من فئتي الأشبال والناشئين من 9 أكاديميات ومراكز. وقبل تتويج الفائزين في البطولة في تمام الساعة الخامسة مساء، سيقوم الخبير والبطل العالمي الياباني ريكي ناكايا بتقديم فقرة استعراضية ختاماً لزيارته الناجحة للبلاد.

يشارك في البطولة 180 لاعباً من فئتي الأشبال والناشئين من 9 أكاديميات ومراكز.