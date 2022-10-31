الحوسني: التفوق الإماراتي في الـ «فيزيك» ليس وليد الصدفة.. (فيديو)

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس اللجنة الفنية محمد الحوسني أن التفوق الإماراتي في «الفيزيك» ضمن بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام ليس وليد الصدفة بل امتداد طبيعي للجهود التي يبذلها اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للنهوض بجميع الرياضات التي تمارس تحت مظلة الاتحاد ومنها الفيزيك.

وكانت البطولة قد اختتمت أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة مميزة لنخبة من اللاعبين الدوليين من مختلف دول العالم، وتقلد فيها خالد النقبي ذهبية بطل الأبطال وذهبية فئته، إضافة إلى ذهبيتي راشد الحبسي وأحمد أشكناني.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «أشهر الاتحاد الدولي هذه اللعبة في العام 2014 رياضة رسمية وتم تدشين ممارستها في الإمارات في العام 2015».

وتابع: «رياضة الفيزيك أسهل بكثير من رياضة بناء الأجسام التقليدية لكون المنافسة تركز على الجزء العلوي للإنسان ما يمنح فرصة جيدة للاعبين الذين لا يمتلكون مواصفات جسمانية جيدة في الجزء السفلي وبالتالي لا تحرمهم من المشاركة في المنافسات».

وتابع: «يحتاج لاعب الفيزيك جهداً أقل بكثير من أقرانه، لكن بالرغم من ذلك فهي رياضة تحتاج إلى تكتيك عالٍ وتركيز كبير أثناء الاستعداد لها وأثناء تقديم العروض الرسمية وأسهم وجود مدربين مميزين في الدولة بأن يكون هنالك الكثير من اللاعبين المميزين، ومنهم من أسهم بتحقيق إنجازات رفيعة المستوى قادت إلى التميز في مختلف البطولات، ومنها ذهبية بطولة العالم التي أقيمت في 2019 في الفجيرة، التي أحرزها اللاعب عبدالله ربيعة المنصوري، وتلاها الكثير من الميداليات على المستوى الآسيوي».

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