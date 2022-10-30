منتخب الناشئات يظفر بـ10 ميداليات في ثاني أيام بطولة العالم للجوجيتسو

تواصلت اليوم الأحد منافسات اليوم الثاني من النسخة 27 لبطولة العالم للجوجيتسو بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعبا ولاعبة من 70 دولة، وتميزت منافسات اليوم بالندية والقوة، وسط تألق ناشئات منتخبنا الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» حيث نجحن في تحقيق 10 ميداليات ملونة منها 5 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات.

وشاركت لاعبات المنتخب الوطني اليوم بمنافسات تحت 16 عاماً من فئات الأوزان تحت 32، 36، 40، 44، 48، 52، 57، 63، وفوق 63 كجم).



وتمّكنت آمنة الحوسني من تحقيق ذهبية تحت 36 كجم، ودانة البريكي ذهبية تحت 40 كجم، وزمزم الحمادي ذهبية تحت 52 كجم، وهيرة الظاهري ذهبية وزن تحت 32 كجم، والعنود الحربي ذهبية تحت 48 كجم بينما توجت الهنوف المرزوقي بفضية فوق 63 كجم، وشمسة العامري فضية تحت 48 كجم، وحققت ميرا الحوسني برونزية تحت 40 كجم، ومريم أحمد برونزية دون 44 كجم، وميثاء المزيني وزن 52 كجم.

