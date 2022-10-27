الإعلان عن تفاصيل شهر الجوجيتسو في أبوظبي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة شهر الجوجيتسو في أبوظبي، والذي يتضمن النسخة الـ14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر، والنسخة الـ27 من بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بتنطيم من الاتحاد الدولي واستضافة اتحاد الامارات للجوجيتسو خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري إلى 8 نوفمبر المقبل بصالة جوجيتسو أرينا، حيث من المتوقع أن يشارك في البطولتين سبعة آلاف لاعباً ولاعبة من 100 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد مع شركائه الاستراتيجيين ورعاته من القطاعين العام والخاص في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة، وسعيد الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وخليل الصفار، مدير إدارة الإنتاج في شركة أبوظبي للإعلام، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في "بريمير موتورز".

وأكد محمد الظاهري أن أبوظبي ستكون محور اهتمام كل محبي الجوجيتسو في العالم خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا أنها مقبلة على استضافة أكبر بطولتين على أجندة الرياضة العالمية خلال عشرين يوما ضمن شهر أبوظبي للجوجيتسو، وهو ما يؤكد مكانتها الراسخة كعاصمة عالمية للجوجيتسو، وامتلاكها لعوامل التفوق والقدرة على إبهار العالم.



وقال الظاهري: "تشكّل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي لبطولة العالم للجوجيتسو أكبر ضمانة لنجاح البطولتين على كافة الأصعدة، لا سيما أن هذا الدعم هو الحافز الأهم والدافع الأكبر في مسيرة الاتحاد نحو استدامة التطور، وتصدر المشهد العالمي في برامج نشر اللعبة واكتشاف وصقل المواهب وصناعة الأبطال وتنظيم البطولات العالمية.

وأوضح الظاهري أن أبوظبي جاهزة لاستقبال آلاف اللاعبين من كل أنحاء العالم، وأن كل المرافق في أتم الاستعداد من فنادق ومراكز للتدريب، ووسائل نقل، وصالة للمنافسات وفرق عمل محترفة تقوم على خدمتهم منذ وصولهم إلى أبوظبي وحتى مغادرتهم الدولة.

تطوير اللعبة

وتقدم مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو باسم الاتحاد الدولي خواكيم ثومفارت بخالص الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرعايتها الكريمة لبطولات العالم للجوجيتسو ومساهمتها في تطوير اللعبة حول العالم حيث أصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية بمبادراتها وبطولاتها وبرامجها وقدراتها.

وقال:" نشعر بالفخر حيال استضافة أبوظبي لبطولة العالم للجوجيتسو للعام الثالث على التوالي، بكل كفاءة واقتدار، وذلك بفضل ما تملكه من بنية رياضية متكاملة، ومرافق رياضية حديثة، والتجربة الفريدة التي توفرها لضيوفها وزوارها من وفود الدول واللاعبين والإداريين والسياح. ولقد حققت النسختان السابقتان من البطولة نجاحًا هائلاً، وقدمت أبوظبي نموذجا يحتذى به في استضافة البطولات."

مكانة عالمية

من ناحيته، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني أن انعقاد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للعام الرابع عشر على التوالي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دليل على المكانة العالمية التي تحظى بها أبوظبي كعاصمة استثنائية لهذه الرياضة.

ونوه بأن استضافة النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجوجيتسو تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي دليل على ريادة أبوظبي الاستثنائية في استضافة هذا المحفل العالمي الكبير.

علامة بارزة

بدوره، أعلن المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي سعيد علي الفزاري عن تنظيم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي للحي الرياضي بالتزامن مع إقامة بطولات شهر الجوجيتسو، مؤكدا أن استضافة شهر الجوجيتسو يمثل علامة بارزة ضمن أجندة أبوظبي الحافلة بالفعاليات العالمية المرموقة والمتنامية ودليلا على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الإمارة في استضافة أبرز الأحداث والفعاليات الدولية.

وتابع الفزاري:"في إطار دعم بطولات الجوجيتسو، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الحي الرياضي الذي يمثل منطقة ترفيهية رياضية متتميزة تستقطب الرياضيين والجماهير والأسر والعائلات للاستمتاع بتجارب مميزة، حيث تشتمل على أجهزة رياضية، ومواقع ترفيهية، وركن للمأكولات والمشروبات ومنطقة مخصصة للأطفال، وتهدف الدائرة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز النشاط الرياضي وأنماط الحياة الصحية، والتأكيد على أهمية الرياضة في المجتمع".

أفضل تغطية

وقال مدير إدارة الإنتاج في شركة أبوظبي للإعلام خليل الصفار: "نفتخر باستضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة، والتى نؤكد من خلالها على مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، وبكل ما تمثله رياضة الجوجيتسو من قيم ترتكز على المحبة والسلام والتلاقي والتنافس الشريف واستثمار طاقات الشباب. وتولي أبوظبي للإعلام أهمية خاصة لرياضة الجوجيتسو، حيث تنطلق شراكتنا مع الاتحاد ايمانا منا بأن هذه الرياضة ازدهرت على ايدي اماراتية وفكر وجهد اماراتي.. وهو ما يستحق كل الإشادة والتقدير والحصول على أفضل تغطية إعلامية متاحة، وقد بادرنا بتخصيص قناة تقوم على توفير أفضل تغطية لفعاليات الاتحاد وبطولاته المختلفة على مدار العام.

وجهة رئيسية

قال مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في "بريمير موتورز سائد حجازي سلامة: "تساهم الفعاليات الدولية التي تستضيفها أبوظبي، وخصوصاً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الرابعة عشر، وبطولة العالم للجوجيتسو في تعزيز مكانتها العالمية كعاصمة لرياضة الجوجيتسو، وكوجهة رئيسية للأحداث الرياضية المتميزة. بالإضافة الى إتاحة الفرصة للاعبي الدولة لاختبار مهاراتهم أمام كوكبة من أبرز لاعبي العالم.

وأضاف: "لقد بذل اتحاد الإمارات للجوجيتسو جهوداً حثيثة لترسيخ ثقافة هذه الرياضة وانتشارها محلياً وإقليماً وعالمياً، وهو ما ساهم في ترسيخ موقع العاصمة أبوظبي على خارطة الفعاليات الرياضية الأهم عالميا".