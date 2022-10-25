منصور بن محمد: رعاية حمدان بن محمد وضعت البادل تنس في صدارة الرياضات الأكثر تطوراً ونمواً

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن بطولة العالم للبادل ستكون النسخة الأفضل في تاريخ البطولة من الناحية الفنية والتنظيمية، بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما أن جهود اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وتضافر جهود المؤسسات الوطنية مع الاتحاد، سيكون لها عظيم الأثر في إنجاح الحدث المنتظرة إقامته على ملعب سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022.

وقال سموه: «وضعت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رياضة البادل تنس في صدارة الرياضات الأكثر تطوراً، والأسرع انتشاراً ونمواً في الإمارات، منذ بداية ظهورها من خلال دورة (ند الشبا) الرياضية، لتصبح الإمارات مركزاً دولياً مهماً لهذه الرياضة، مع استضافة بطولات عالمية وإقليمية عديدة، جذبت رياضيين جدداً وجماهيرية واسعة بين مختلف الجنسيات»، منوهاً بدعم سمو ولي عهد دبي لاتحاد الإمارات للبادل تنس، لتحقيق رسالته في نشر وتطوير هذه الرياضة، ما أثمر ظهور مجموعة لاعبين موهوبين، ومنتخباً قوياً تمكن بجدارة من الفوز بلقب النسخة الأولى من كأس الخليج للبادل تنس.

وختم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بقوله: «إن تنظيم بطولة العالم للبادل تنس في دبي يؤكد مكانة دولة الإمارات على خريطة العالم الرياضية، ويبرز قدرتها على استضافة وتنظيم أكبر وأهم الأحداث الدولية والعالمية في مختلف الرياضات، كما يؤكد تنظيم الحدث ثقة الاتحاد الدولي للعبة بقدرة أبناء الإمارات على جعل هذه النسخة الأفضل بين بطولات العالم السابقة للعبة ذاتها».

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد عن ترحيبه بجميع المشاركين في البطولة، لافتاً إلى أن كل الاستعدادات قد تم اتخاذها من أجل توفير كل المقومات التي تضمن للمشاركين إقامة مريحة ومتميزة في مدينة أصبحت مركزاً للرياضة العالمية، ونموذجاً للنجاح في مختلف المجالات.

وينظم اتحاد البادل الحدث الرياضي العالمي للمرة الأولى على مستوى دولة الإمارات، وذلك على ملعب سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لـ5000 مشجع، وتتضمن منافسات البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات. ويشارك 16 منتخباً وطنياً ضمن كل فئة، ويخوض المنتخب الوطني للرجال، والمكون من 8 لاعبين، منافسات البطولة لأول مرة على أرضه، ويسعى لتمثيل المنطقة في مواجهة قائمة من أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة.

ومن الدول المشاركة في هذه النسخة من البطولة: مصر، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، الإكوادور، فرنسا، إيطاليا، المكسيك، باراغواي، إسبانيا، وأوروغواي.

يُشار إلى أن هذه الدورة من بطولة العالم للبادل تنس، التي تُنظَّم كل عامين، ينظمها الاتحاد الدولي للبادل، ويستضيفها اتحاد الإمارات للبادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

• «نضافر الجهود من أجل تقديم النسخة الأفضل في تاريخ بطولة العالم للبادل، وتوفير كل مقومات الراحة للمشاركين».