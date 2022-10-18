بث نهائي كأس رئيس الدولة عبر قناة Band Sports البرازيلية في أمريكا اللاتينية

في خطوة غير مسبوقة، أبرم اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات "وام" اتفاقية مع قناة Band Sports البرازيلية، لبث نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يقام بين فريقي الوحدة والشارقة يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وستقوم القناة البرازيلية التابعة لمجموعة بانديراس - إحدى أكبر الشبكات الإعلامية في قارة أمريكا اللاتينية - ببث أحداث المباراة من خلال استديو تحليلي، وبرامج مصاحبة، يُسلط من خلالها الضوء على الكرة الإماراتية بشكل عام، ونهائي كأس رئيس الدولة بشكل خاص، وذلك عبر فريق عمل القناة الذي سيصل إلى الدولة قبل موعد المباراة بيومين من أجل إنجاز التقارير المصورة واجراء عدد من اللقاءات، وتغطية وقائع المؤتمر الصحفي، وكذلك تسليط الضوء على اللاعبين البرازيليين الذين يلعبون في مسابقاتنا المحلية ومنطقة الشرق الأوسط .

من جهته أشاد الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري بالدور الكبير الذي تلعبه وكالة أنباء الإمارات "وام"، مؤكداً أن التعاون مع تلك المؤسسة الإعلامية الوطنية له انعكاسات إيجابية على الرياضة، خصوصا لعبة كرة القدم، وقال إن لـ "وام" مبادرات إعلامية غنية ومتنوعة ومتواصلة، ولها علاقات دولية واسعة، ونحن نثمن جهودها وتعاونها مع اتحاد الكرة في كل المناسبات والأحداث الكروية، وسيبقى التعاون بين مؤسستينا مستمرا.

وقال الأمين العام: إن نهائي كأس رئيس الدولة سيحظى باهتمام إعلامي غير مسبوق، حيث سينقل مباشرة في أمريكا الجنوبية، خاصة البرازيل، التي يمثلها ثمانية لاعبين، ينتمون إلى فريقي الشارقة والوحدة، وهذا النقل يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين اتحاد الكرة ووكالة أنباء الإمارات التي لها اتفاقيات تعاون إعلامية دولية.

وأكد أن وجود أربعة لاعبين برازيليين في الشارقة ومثلهم في الوحدة سيلفت انتباه عشاق كرة القدم في البرازيل، منجم النجوم والمواهب، وسيحمل نهائي هذه النسخة عبر النقل الدولي الكثير من الرسائل الإماراتية التي ترتكز على السلام والمحبة والتعايش والازدهار والتكاتف .

من ناحيته أكد مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" محمد جلال الريسي أن العلاقات بين الإمارات والبرازيل شهدت تطورا كبيرا، وزخما هائلا في المرحلة الأخيرة في كافة المجالات، وأن وكالة أنباء الإمارات استثمرت هذا الزخم في عقد شراكات مع الكثير من المؤسسات الاعلامية في البرازيل، ووقعت اتفاقيات معها، تعود بالمنفعة على الدولتين، وبموجب هذه الاتفاقيات أصبحت هناك مساحات زمنية برامجية مخصصة للإمارات بشكل إسبوعي في البرازيل، بما يعزز مكانة الدولة في الخارج، ويلقي الضوء على تجاربها ومبادراتها الاستثنائية في كافة المجالات.

وثمن الريسي التعاون المستمر والبناء مع اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بما كان له الأثر في نجاح الكثير من المبادرات، مشيرا إلى أن وكالة أنباء الامارات "وام" تضع كل إمكاناتها في خدمة البرامج والمبادرات الهادفة والمميزة من قبل اتحاد الكرة، وكل الاتحادات الرياضية في الدولة، وتعمل باستراتيجية ثابتة لاستثمار نجاحات القطاع الرياضي في إثراء التجربة التنموية والحضارية الإماراتية وإلقاء الضوء عليها في مختلف وسائل الاعلام الصديقة.

وأضاف : الرياضة من القطاعات الجماهيرية المهمة، وكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ولها خصوصيتها في البرازيل والإمارات، فالبرازيل من أبرز دول العالم إنتاجا للمواهب والنجوم، وتصديرا للاعبين المتميزين لكل الدوريات في العالم، والإمارات لديها تجربتها الاحترافية المميزة في تطوير اللعبة والنهوض بها، وتنظيم واستضافة الأحداث القارية والعالمية الكبرى، كما أنها تستقطب العديد من اللاعبين البرازيليين المميزين في الأندية لدعم تجربتها في تطوير المسابقات المحلية، بما ينعكس بالإيحاب في النهاية على المنتخب الوطني.

وشهدت الأيام الماضية عقد اجتماعات تنسيقية جمعت فريق عمل الإعلام باتحاد الكرة مع مسؤولي وكالة أنباء الإمارات والقناة البرازيلية تم خلالها مناقشة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالنقل، وكذلك المعلومات المتعلقة بالنهائي وطرفي المباراة وغيرها.