3000 طالب في الورش التدريبية لـ "أبوظبي للطفولة المبكرة" ومدارس "سيتي"

وسعت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة شراكتها مع مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم في الإمارات لإطلاق برنامج يستهدف تحقيق أنماط حياة صحية للأطفال، بمشاركة أكثر من 3000 طالب في المرحلة الابتدائية، ممن تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات في 40 مدرسة في أبوظبي؛ بما يمثل 260٪ زيادة مقارنة بالنسخة التجريبية من البرنامج.

ويتضمن البرنامج هذا العام مسابقة لمنح طفلين وأولياء أمورهم فرصة لتسجيل للفوز برحلة العمر إلى ملعب الاتحاد في مانشستر بالمملكة المتحدة والاحتفال في المدرجات خلال إحدى مباريات مانشستر سيتي الرئيسية لهذا الموسم.

ويعد برنامج "أنماط الحياة الصحية"' جزءًا لا يتجزأ من مبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. ويسلط برنامج "أنماط الحياة الصحية" الضوء على أهمية اللعب للأطفال، والدور المحوري الذي يقوم به في تعزيز النمو المعرفي والجسدي والسلوكي للأطفال الصغار. لذلك تم بناء البرنامج استناداً إلى فلسفة ورؤية البرنامج التدريبي لأكاديمية مانشستر سيتي بما ينسجم مع قيم وثقافة المجتمع المحلي.