اتحاد الإمارات للترايثلون يطلق مشروع «بودكاست»

أطلق اتحاد الترايثلون مشروع (بودكاست) ويسلط الضوء على قصص وتجارب ملهمة للرياضيين في مختلف الرياضات على صعيد الدولة بهدف جعل البرنامج مرجعاً لجميع الرياضيين للتعلم وأخد الخبرات اللازمة ورفع مستوى الوعي حول الرياضة بصفة عامة ورياضة الترايثلون بصفة خاصة بين شرائح المجتمع، وكذلك المشاركة في حملات التوعية الاجتماعية التي تحفز الناس على الرياضة والصحة.

وقال اتحاد الترايثلون في بيان بأنه تم اختيار المتحدثين بعناية حيت يعبرون من خلال (البودكاست) عن قصص نجاح وبصمة في المجال الرياضي، بتقديم تجارب للوسط الرياضي، بهدف إيصال رسائل إعلامية إبداعية تتعلق بحب الرياضة وتجارب من الواقع واستعرض الرياضيون خلال البرنامج خلاصة تجاربهم المتميزة وأبرز المواقف والمحطات الإنسانية التي مروا بها وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم الرياضية.