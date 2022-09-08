"أسبوع أبوظبي للتحدّي".. باقة حافلة ومتنوعة من التجارب الرياضية والترفيهية

يشد أسبوع أبوظبي للتحدّي الأنظار خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يوفر باقة حافلة ومتنوعة من التجارب الرياضية والترفيهية للجميع. وأكد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن أسبوع التحدي سيتضمن مجموعة من الحفلات الحية والفعاليات الجماهيرية وعروض اللياقة البدنية وجلسات التدريب المفتوح إلى جانب العروض الترويجية في العديد من المطاعم ومنشآت الضيافة المتواجدة في مواقع مختلفة في العاصمة من 17-23 أكتوبر 2022، والتي تتوجها نزالات "يو إف سي 280: أوليفير ضد ماخاتشيف" يوم 22 أكتوبر في الاتحاد أرينا، أكبر وجهة داخلية متعددة الأغراض في المنطقة، والتي تقع على الواجهة البحرية ياس باي.

وشدد الجزيري على أن نزالات " يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف" هي الفعالية السادسة التي تحتضنها الإمارة في (الاتحاد أرينا) في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي ويو إف سي، المؤسسة العالمية الرائدة في فنون القتال المختلطة. وستشهد نزالات حاسمة ستلهب حماس الجمهور، حيث يدافع الجامين ستيرلنج، المصنف سادساً عالمياً، عن لقب وزن البانتام عندما يواجه تي جاي ديلاشاو. كما ويترقب الجمهور النزال الرئيسي بين إسلام ماخاتشيف وتشارلز أوليفيرا، المصنف الأول وحامل اللقب السابق في الوزن الخفيف.

وقال إن "الدائرة تمضي في تعزيز شراكتها مع مؤسسة يو إف سي، بما يمهد الطريق لتنظيم المزيد من بطولات الفنون القتالية المختلطة في العاصمة الإماراتية، بمشاركة ألمع نجوم العالم. وتحظى الفنون القتالية المختلطة بشعبية كبيرة في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وهو ما يؤكده نفاد تذاكر "يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف" بعد ساعات قليلة من طرحها، والتي تأتي امتداداً لنجاح نزالات "يو إف سي242: حبيب ضد بورييه"، والتي نفدت جميع تذاكرها في غضون ساعات قليلة بعد طرحها أيضاً، وقد تكرر الأمر ذاته في بطولة "يو إف سي :257 بورييه ضد ماكغريغور". وتحدث الجزيري عن تفاصيل أكثر مرتبطة بأسبوع التحدي خلال الحوار التالي:

* ما هو دور أسبوع أبوظبي للتحدّي في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للبطولات الرياضية؟

- نركز على عقد شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات والمؤسسات العالمية لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية، بما يلبي تطلعات المجتمع المحلي والزوار على حد سواء. ويجسد أسبوع أبوظبي للتحدي مدى نجاح التعاون القائم بين مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي والشركاء العالميين، لتنظيم تجارب وبطولات رياضية مذهلة على مدار العام في جميع أنحاء الإمارة. كما أنه يعكس مكانة أبوظبي الرائدة كوجهةٍ عالمية غنية ومتنوعة تزخر بتجاربها الثقافية والرياضية والترفيهية والسياحية الملهمة.

وتنظم الإمارة العديد من أكبر الفعاليات الرياضية الدولية التي تستقطب زواراً من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بطولة مبادلة العالمية للتنس، ونزالات "يو إف سي"، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، والدوري الهندي الممتاز للكريكت، وبطولة العالم للسباحة وغيرها.

وتضع أبوظبي بصمتها المتميزة على خريطة الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، مع تنظيمها أسبوع أبوظبي للتحدي ونزالات "يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف". حيث تحتضن في الربع الأخير من العام الجاري مباريات من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وسباق الفورمولا 1. وتستقبل الاتحاد أرينا نجوم "يو إف سي" بعد أسبوعين فقط من استضافتها نجوم وأساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال شهر أكتوبر، يليها بعدة أسابيع إقامة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال شهر نوفمبر بحلبة مرسى ياس.

* ما أهمية أسبوع أبوظبي للتحدّي في استراتيجيتكم السياحية؟

تشكل استضافة الفعاليات الرياضية، مثل أسبوع أبوظبي للتحدي، محوراً رئيسياً ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى مشاركة أفضل ما في أبوظبي مع العالم، ومواصلة نهج النمو السياحي المستدام ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة مفضلة على الخريطة العالمية.

وتستقطب أبوظبي ألمع نجوم الرياضية والسينما والفنون والثقافة والموسيقى، وأصبحت عاصمة عالمية للفعاليات والتجارب الاستثنائية. ويمنحنا أسبوع أبوظبي للتحدي منصة لتسليط الضوء على البنية التحتية الحديثة والموارد والخبرات المتكاملة لاستضافة هذه الفعاليات، إلى جانب تأكيد ريادتها باعتبارها الشريك المثالي للمؤسسات والاتحادات الدولية.

وبالتزامن مع النمو المطرد في عدد زوارنا من دول الخليج العربي وأسواقنا الرئيسية بصفة عامة، نسعى إلى اغتنام هذه الفرصة لتقديم وجهتنا السياحية لزوارنا، وإتاحة المجال أمامهم لاستكشاف تجاربنا الثقافية والترفيهية والسياحية والطبيعية الرائعة إلى جانب كرم الضيافة العربية الأصيلة ومعالم الجذب الفريدة.

وندعو جمهور الفنون القتالية المختلطة من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بهذه التجارب المتنوعة، من الانطلاق على أسرع أفعوانية في العالم في "عالم فيراري أبوظبي" في جزيرة ياس، تسلق أعلى التلال الرملية بالعالم في صحراء ليوا، إلى الاستجمام تحت الشمس الدافئة على شواطئنا الرملية وفي منتجعاتنا الخلابة، وتذوق أشهى فنون الطهي في مطاعم الواجهة البحرية ياس باي.