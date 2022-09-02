الزعابي يمثل الإمارات في الدوري العالمي للكاراتيه بأذربيجان

يمثل الحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للكاراتيه وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، الإمارات في الدوري العالمي للكاراتيه الذي تستضيفه العاصمة الاذربيجانية باكو.

وتم اختيار الزعابي -الذي وصل اليوم الى باكو- ضمن 18 حكما على مستوى العالم في دورة الألعاب العالمية بأمريكا، كما تم اختياره أيضاً في دورة التضامن الإسلامي بتركيا هذا العام.

وتعتبر مشاركة الزعابي في هذه البطولة هي المشاركة رقم 63 له دولياً، كما تعتبر هذه المشاركة تمهيدًا لبطولة العالم للجامعات للألعاب القتالية وبطولة العالم للكبار في تركيا 2022.