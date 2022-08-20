أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام ألعاب التضامن الإسلامي

حمل أحمد سالم لاعب منتخب الكاراتيه علم الإمارات في حفل ختام النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي استضافتها مدينة قونية التركية، وشاركت الإمارات فيها بـ53 رياضياً تنافسوا في تسع رياضات فردية مختلفة.

وشهد حفل الختام الذي أقيم على استاد جامعة سلجوق في قونية بعض العروض الفنية للدولة المستضيفة، مع إلقاء كلمة ختامية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، قبل أن يتسلم علم الاتحاد من محمد كساب أوغلو وزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا، رئيس اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، تمهيداً لتسليمه إلى الكاميرون باعتبارها الدولة المنظمة للنسخة السادسة من الألعاب في عاصمتها ياوندي عام 2025.

وحقق وفد الإمارات 10 ميداليات ملونة بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وخمس ميداليات برونزية، جاءت عن طريق ثلاث رياضات هي الدراجات، والجودو، والقوس والسهم لأصحاب الهمم.

وحلت الإمارات في المركز الـ14 بجدول الترتيب العام والمركز الخامس عربياً، وتصدرت تركيا جدول الترتيب العام برصيد 341 ميدالية.