سالم الجنيبي: نسبة نجاح المعسكرات لا يمكن الحكم عليها إلا في نهاية الموسم

قال عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة «الزعيم»، سالم الجنيبي إن «نسبة نجاح معسكر العين الخارجي المقام حالياً في النمسا بعد نهاية المرحلة الأولى في ألمانيا لا يمكن الحكم عليها مع نهاية مرحلة الإعداد»، مشيراً إلى أن «واقع كرة القدم يؤكد على حقيقة واحدة تتمثل في أن مؤشرات نجاح المعسكرات يكون مع نهاية الموسم، قياساً بحصاد الفريق». وشدد على أن تحضيرات الفريق حالياً تمضي وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة.

وأشار الجنيبي في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي العين إلى أن: «التزام اللاعبين وحرصهم على مضاعفة الجهود نابع من شعورهم بالمسؤولية في الدفاع عن شعار العين، وذلك بعد أن طوى الفريق ملف الثنائية، والتي باتت في حكم الماضي، والتحدي الأهم بالنسبة للفريق في الموسم الجديد يكمن في العمل على تحقيق الأهداف المرجوة في بالموسم الجديد».

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم بحصتين صباحية ومسائية لمدة ثلاثة أيام على أن يعود بعدها للدولة لإجراء المرحلة الأخيرة من التحضيرات التي ستشهد خوض الفريق لـ 3 مباريات ودية للوصول للجاهزية الكاملة قبل بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين.