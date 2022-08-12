أحمد بالهول الفلاسي يلتقي وزير الرياضة السعودي

التقى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية بالسعودية رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، على هامش وجوده الفلاسي في مدينة قونية بجمهورية تركيا لمتابعة مشاركة وفد الإمارات بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.

واستعرض الفلاسي مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجال الرياضي، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لملف المملكة في استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة 2029 في تروجينا بنيوم، باعتبارها خطوة مهمة نحو زيادة شعبية الرياضات الشتوية في منطقة غرب آسيا.

كما أكد كذلك دعم المملكة لإنجاح استضافة الرياض لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023، مع بحث إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات العمل الرياضي، بما يعود بالنفع على القطاع الرياضي في البلدين.

واستعرض أحمد الفلاسي جهود دولة الإمارات في تقديم نسخة افتتاحية مميزة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تُقام لأول مرة لفئة الشباب من الرياضيين بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.