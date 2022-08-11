محمد بن صقر القاسمي يلتقى فريق البطائح لـ"الصالات" في معسكر البوسنة

يواصل فريق البطائح لكرة الصالات معسكره التدريبي الذي يقيمه في البوسنة والهرسك استعدادا للموسم الكروي الجديد والذي سينطلق 21 الجاري بإقامة منافسات كأس الاتحاد. واستضاف الشيخ محمد بن صقر القاسمي الرئيس الفخري لنادي رأس الخيمة، بعثة الفريق في مقر إقامته بالعاصمة البوسنية سراييفو.

وأشاد الشيخ محمد بن صقر القاسمي بالنقلة النوعية لكرة الصالات في الإمارات والانجازات التي حققها فريق البطائح، متمنيا لهم المزيد من النجاح في المستقبل.

بدوره قال المدير الفني للفريق عدنان الهولي لـ"الإمارات اليوم": قدمنا الشكر للشيخ محمد بن صقر القاسمي لضيافة الفريق والنصائح الرياضية التي توجه بها لنا. وأبدى اللاعبون سعادتهم بذلك، ونثمن هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز الاستعدادات للموسم المقبل بأفضل صورة.