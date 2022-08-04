1000 لاعب يشاركون في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

تنطلق منافسات مهرجان أبوظبي الدولي في نسخته الـ28 في الفترة من 16 إلى 26 الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بفندق راديسون بلو أبوظبي (الكورنيش)، بمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف درهم إماراتي، وبمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 54 دولة موزعين على 11 بطولة مختلفة.

وذكر بيان صحافي لمجلس أبوظبي الرياضي أنه: «تم تقسيم فعاليات المهرجان إلى 11 بطولة مختلفة تتناسب مع مستويات وفئات المشاركين العمرية، تتصدرها بطولة الأساتذة، ومن بينها بطولة أبطال خط الدفاع الأول للشطرنج السريع التي تنظم للمرة الثانية، وتشارك فيها الكوادر العاملة في المنشئات الصحية والجيش والشرطة، تثميناً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال الجائحة».

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة حسين الخوري تفاصيل النسخة المرتقبة في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، ونائب رئيس لجنة الحكام أحمد النعيمي، ومدير فندق راديسون بلو أبوظبي (الكورنيش) برنارد أونيل.

من جانبه أشار حسين الخوري إلى أن المهرجان أصبح من أهم الأحداث الشطرنجية على الخارطة الشطرنجية الدولية ويدخل عامه الـ28 في هذه الدورة، بعد أن أضحى محط أنظار معظم اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الخوري: «إن ما شهدناه من خلال موقعنا في اللجنة المنظمة من إقبالٍ كبيرٍ للمشاركة في المهرجان من لاعبي الصف الأول في العالم العام الجاري يجعلنا نؤمن بأننا في المسار الصحيح، وخصوصاً أن عدد المشاركين يتجاوز الـ1000 لاعب ولاعبة من 54 جنسية مختلفة موزعين على 11 بطولة مختلفة راعت فيها اللجنة المنظمة المستوى الفني والعمري للاعبين، علماً بأن مهرجان العام الجاري يتصدر المهرجانات العالمية على صعيد اللعبة بعدد المشاركين متجاوزاً مهرجانات دولية عريقة عدة».

ويشارك في النسخة المرتقبة كوكبة من اللاعبين العالميين منهم وانغ هاو من الصين، سنان جوغيروف من روسيا، يفجيني توماشيفسكي من روسيا، وألكسندر بريدك من روسيا، وانتون كوربوف من أوكرانيا، وأرجون إيريجايسي من الهند، وباسم أمين من مصر، وفتى الإمارات الذهبي سالم عبدالرحمن.

كما يشارك في المهرجان معظم لاعبي الإمارات من كل الفئات السنية من كلا الجنسين يتقدمهم اللاعب عمران الحوسني 19 سنة والحاصل على لقب بطولة غرب آسيا للشباب وبطولة العرب للشباب وبطولة الإمارات للرجال.