روضة بنت مكتوم تشهد منافسات «خليجي سلة الشباب» في دبي

المصدر: جوني جبور-دبي

زارت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، البطولة الخليجية للشباب، ومتابعة جانباً من مباراة المنتخب الوطني لكرة السلة وشقيقه السعودي، في إطار الجولة الثالثة من الدور التمهيدي في البطولة المخصصة للمرحلة السنية (تحت 18 عاماً)، والمقامة في دبي حتى السادس من أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا.

وقالت الشيخة روضة بنت مكتوم في تصريحات صحافية، إن: «الزيارة تأتي في إطار التأكيد على أهمية دعم هذه الفئة العمرية التي تمثل نواة مستقبل رياضة كرة السلة في كافة الدول الخليجية، وامتداداً لنهج والدي الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي لطالما امتدت اياديه البيضاء كداعمٍ رئيس لجميع مناحي الحياة بصورة عامة والرياضة والرياضيين على وجه التحديد، والتي شهد لها العالم اجمع».

وأوضحت: «تجمع شباب السلة الخليجية اليوم في دبي، يمثل الصورة الحية لمتانة علاقة الأخوة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكرة السلة من الرياضات الممتعة التي تحظى بشعبية واسعة في الدولة، سواء من المواطنين أو الجاليات المقيمة على ارضها».

وأضافت: «لطالما دعمت القيادة الرشيدة في الدولة أبنائها في كافة القطاعات، ومنها الرياضية، لأقف اليوم خلف منتخبنا الوطني في مباراته أمام شقيقه السعودية».

وتوجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي بالشكر إلى الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، لزيارتها البطولة، وقال القرقاوي: «حضور الشيخة روضة بنت مكتوم منافسات البطولة، أدخل البهجة ليس لجمهور كرة السلة الإماراتية فحسب، بل لكافة اشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، لما تمثله هذه الزيارة من تأكيد على مدى الدعم والمتابعة التي تحظى به اللعبة في الإمارات بوصفها ثاني أكثر الألعاب الجماعية شعبية في الدولة».

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