«دبي لسباق الخيل» يطلق أصولاً وأعمالاً فنية رقمية عبر «البلوك تشين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن مشروع لإطلاق مجموعة من الأصول والأعمال الفنية الرقمية، على هيئة رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) عبر تقنية «البلوك تشين»، والتي من شأنها توفير مجموعة واسعة من المزايا والعروض في العالمين الافتراضي والحقيقي، لمن يقتني هذه الأعمال الفنية الرقمية المحدودة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مجال سباقات الخيل على مستوى العالم.

ويأتي إطلاق المشروع انسجاماً مع نهج دبي في ريادة عالم الأصول الرقمية وترجمةً لسعيها لتشجيع المؤسسات على اقتحام هذا العالم الجديد الحافل بالفرص، إذ يعد المشروع خطوة مهمة في مجال التقنيات الرقمية والاتجاهات الأحدث في عالم الأعمال، ويمثل توجهاً ريادياً لدبي في مجال صناعة سباقات الخيل عالمياً.

ويعكس المشروع مواكبة دبي الحثيثة للتطور التكنولوجي العالمي، وحرصها على أن يكون لها دور مؤثر في صُنع مستقبله، إذ يأتي الإعلان عن المشروع عقب فترة وجيزة من إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للإشراف على كل التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي، وبعد أيام من إطلاق سموّ ولي عهد دبي «استراتيجية دبي للميتافيرس»، وإعلان سموّه تنظيم «ملتقى دبي للميتافيرس» في شهر سبتمبر المقبل.

وتعليقاً على إطلاق مجموعة من الأصول والأعمال الفنية الرقمية لأول مرة على مستوى العالم في هذا المضمار الرياضي، قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «في ضوء الطموحات الكبيرة التي رسمتها القيادة الرشيدة للمستقبل، تواصل دبي دعم الابتكار في مختلف صوره وأشكاله، واليوم نفخر بأن نكون رواداً في إطلاق الأصول الرقمية الافتراضية في عالم سباقات الخيل، ما يوفر لجمهورنا الوفي تجربة جديدة كلياً من خلال استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي يمكن الاستفادة منها في العالمين الحقيقي والافتراضي».

وأضاف: «هذه هي المبادرة الأولى من نوعها في هذه الصناعة من ناحية الاستخدامات في العالمين الافتراضي والحقيقي، ولدينا المزيد الذي سنعلنه خلال الموسم المقبل، انطلاقاً من سعينا المستمر في تطوير مجال سباقات الخيل الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من ثقافة دولة الإمارات وموروثها الرياضي والاجتماعي، وهو المجال الذي توليه دبي اهتماماً كبيراً يتضح من خلال ما تقدمه للعالم من مبادرات نوعية تدعم رياضات الخيل، وتعزز من مكانتها، في حين تزاوج دبي اليوم بين تاريخها العريق في مجال سباقات الخيل مع طموحاتها الكبيرة بأن تكون مشاركة في صنع المستقبل، ورائدة من رواد تقنياته المتقدمة».

وسيتم إطلاق مشروع الأصول والأعمال الفنية الرقمية خلال الموسم المقبل، تزامناً مع موسم السباقات في مضمار ميدان الذي سيبدأ في الرابع من نوفمبر 2022، حيث سيتم توزيع الأعمال الفنية الرقمية إلى 3 فئات، الأولى مجموعة فخرية، والمتبقي سيكون متاحاً عبر الإنترنت.

وسيُطلق على المجموعة الأولى من الأعمال الفنية الرقمية اسم دبي سبرينترز (Dubai Sprinters) وستصحبها عروض عدة مثيرة مرتبطة بمزايا تتم الاستفادة منها في العالمين الحقيقي والافتراضي، فضلاً عن الكشف عن مشروع جديد للميتافيرس، يعتزم منظمو كأس دبي العالمي الكشف عنه قريباً.

إطلاق المشروع خلال الموسم المقبل تزامناً مع موسم السباقات الجديد في «ميدان».

المشروع يعكس مواكبة دبي للتطور التكنولوجي العالمي، وحرصها على أن يكون لها دور مؤثر في صُنع مستقبله.

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