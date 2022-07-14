15 رياضياً يمثلون الإمارات في مونديال الدرّاجات المائية

المصدر: دبي - وام

تشارك الإمارات في بطولة العالم للدرّاجات المائية المقررة في بولندا خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري، بمشاركة أكثر من 250 درّاجاً من 80 دولة. ويمثل الدولة في المونديال 15 رياضياً من نخبة أبطال الإمارات يخوضون المنافسة بطموحات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج، وتجسيد التطور الكبير الذي تشهده الرياضات البحرية في الدولة.

وثمن الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية محمد الشامسي، الدعم والاهتمام والرعاية الكبيرة التي تلقاها الرياضات البحرية من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس الاتحاد رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن الرياضة في طور التقدم والريادة العالمية بفضل الإمكانات الهائلة والبنية التحتية المتطورة، والمواهب المتميزة، والكادر البشري الذي يمثل أساساً مؤثراً في الارتقاء بهذه الرياضة. وأوضح الشامسي أن رياضة الدراجات المائية تحظى باهتمام واسع من الفئات العمرية المختلفة، وأظهرت العديد من المواهب الشابة التي تمثل مستقبلاً واعداً للرياضة، بمستويات رفيعة وقدرات عالية لرفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

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