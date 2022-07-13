القبيسي يتقدم إلى المركز الثالث في مسابقة القفز المظلي بـ «الألعاب العالمية»

المصدر: برمنغهام - وام

تقدم لاعب المنتخب الوطني للقفز بالمظلات الحر والتزحلق على الماء، عبدالباري القبيسي، للمركز الثالث في مسابقة القفز المظلي بنهاية الجولة العاشرة بدورة الألعاب العالمية، التي تستضيفها مدينة برمنغهام الأميركية من 7 إلى 17 يوليو الجاري بمشاركة 3600 رياضي من 100 دولة يتنافسون في 36 رياضة. وتمكنت زميلته كورنيليا ميهاي من الصعود للمركز السابع في المسابقة نفسها مع تبقي جولتين حيث خاض كل منهما 10 جولات من أصل 12 جولة، على أن يتم حسم الترتيب النهائي وتحديد أصحاب المراكز الأولى والميداليات عقب احتساب إجمالي نقاط الجولات. وتشارك الإمارات في النسخة الـ11 من دورة الألعاب العالمية بـ13 رياضياً ورياضية في أربع ألعاب هي الرياضات الجوية، والمواي تاي، والجوجيتسو، والدواثلون. ووصل كل من سعود الزعابي وفارس الزعابي لاعبي منتخبنا الوطني للترايثلون إلى برمنغهام استعداداً للمشاركة في مسابقة الدواثلون يوم السبت المقبل، فيما يصل المنتخب الوطني للمواي تاي اليوم لخوض منافسات اللعبة من 15 إلى 17 من الشهر الجاري. من جانبه، أكد رئيس اتحاد الترايثلون خالد الفهيم، أن وصول الثنائي فارس الزعابي وسعود الزعابي لنهائيات الألعاب العالمية في أول مشاركة للمنتخب تُعد تاريخية.

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