اتحاد رياضة المرأة يحفز الفرق النسائية باحتفالية إنجازات «الألعاب الخليجية»

المصدر: أحمد طارق - دبي

نظم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة احتفالية خاصة بإنجازات الفرق النسائية المشاركة ضمن وفد الدولة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت خلال الفترة من 16 إلى 31 مايو الماضي، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، في إطار جهوده لتشجيع وتحفيز اللاعبات لمزيد من الإنجازات وانطلاقاً من حرصه على تعزيز وجود المرأة الإماراتية على منصات التتويج محلياً وإقليمياً ودولياً.

وشهدت الفعالية حضور كل من الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة نورة السويدي، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان، وعضوات اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، رئيسة اللجنة القانونية هند العليلي، ورئيسة لجنة المنتخبات موزة الشامسي، ورئيسة لجنة المسابقات أصيلة الهاشمي.

وتخلل برنامج الاحتفاء بإنجازات الفرق النسائية عقد جلسة حوارية تحت عنوان «صناعة القيادات النسائية في مجال الرياضة»، قدمتها الدكتورة عبير سلطان.

وأكدت نورة السويدي في تصريحات صحافية، أن احتفاء اتحاد الإمارات لرياضة المرأة بالفرق النسائية المشاركة ضمن وفد الإمارات في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، يعتبر دعوة وحافزاً لمزيد من النجاحات والإنجازات، بما يسهم في الدفع برياضة المرأة في الدولة إلى مستويات أرحب من التطوير والتميز، تناغماً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي قدمت جل رعايتها السامية لتوظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية لتتمكن من التحليق في سماء الإبداع والتميز في جميع المجالات خصوصاً المجال الرياضي.

وأشادت بالدور الكبير الذي قدمه النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وجميع القائمين من اللجنة الأولمبية الوطنية، لإنجاح مشاركة الدولة في هذا المحفل الخليجي المهم، وذلك بتسخير كل ما من شأنه توفير الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا وبناتنا من تقديم أفضل ما لديهم لتمثيل الدولة بالشكل الذي يليق بما وصلت إليه من تطوير كبير في المجال الرياضي.

أداء مشرف

أكدت الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، المهندسة عزة بنت سليمان، أهمية وقيمة الإنجاز في مجتمع الإمارات، تحقيقاً لنهج قيادتنا الرشيدة في الاحتفاء بأبناء وبنات الوطن المميزين في جميع المجالات.

وثمنت بنت سليمان تكريم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة لبنات الوطن عقب حصد 17 ميدالية ملونة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة شهر مايو الماضي، والتي حققت فيها الإمارات المركز الثالث في جدول الترتيب العام، مشيدة بأداء اللاعبات ومستوياتهن المشرفة في جميع المنافسات التي شاركن فيها والتطور الكبير في مردودهن.

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