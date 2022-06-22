علي حمد يفوز بجائزة «أوروك الدولية» تقديراً لمسيرته التحكيمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتسلم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الحكم الدولي السابق في كرة القدم علي حمد، غداً، جائزة «وسام الشرف» المعروفة بجائزة «أوروك» الدولية، علماً أن هذه الجائزة تخصص للمبدعين في جميع المجالات؛ رياضية وثقافية وفنية وسياسية واقتصادية وإبداعية.

ووقع اختيار اللجنة العليا للجائزة على علي حمد تقديراً لما حققه خلال مسيرته في عالم التحكيم وإثرائه للتحكيم العربي خلال مشواره في التحكيم، وذلك وفقاً لأسس الاختيار للجائزة التي يعلن عنها لأبرز الشخصيات والقيادات الرياضية وغيرها، وسيُقام حفل جوائز الشرف للجائزة في الأردن لتكريم 25 شخصية من مختلف الدول العربية وغير العربية. من جهته، أكد الأمين العام لجائزة أوروك الدولية الدكتور ثامر الناصري، أن «مبادئ الجائزة تهتم بالجوانب الإنسانية والأكاديمية والمهنية لكل المبدعين الذين يتم ترشيحهم للفوز بجوائز الشرف أو بالجوائز التقديرية، والتي تُقام بالتنسيق مع حكومة العراق، على اعتبار أنها الجائزة الرسمية للدولة، ولفت إلى أن تلك الجائزة تضم هيئة مستشارين ولجاناً عدة تعمل لاختيار الأسماء الفائزة والمرشحة لكل فئة من الفئات». وأضاف الناصري أن «اختيار علي حمد تم بناء على مسيرته في عالم التحكيم من واقع عضويته منذ سنوات عدة في لجان التحكيم بالاتحادين الآسيوي والعربي لكرة القدم، إذ أثرى علي حمد التحكيم سواء عندما كان ضمن حكام كرة القدم على المستويين القاري والدولي، أو خلال عمله الإداري في اللجان ذات العلاقة».

سيُقام حفل جوائز الشرف للجائزة في الأردن لتكريم 25 شخصية من دول مختلفة.

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