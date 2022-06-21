338 فارساً وفارسة يشاركون في بطولة الشارقة الصيفية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة الصيفية التدريبية الثالثة لقفز الحواجز في ميدان الصالة المغطاة بالنادي، يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد الفرسان المشاركين 338 فارساً وفارسة من مختلف الفئات. شهدت البطولة مشاركة كبيرة من فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي دبي للبولو والفروسية، ونادي عجمان للفروسية، وإسطبلات الصافنات، ونادي مندرة للفروسية، ونادي جبل علي للفروسية، ونادي فروسية، ونادي أبوظبي للفروسية، ونادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي، ونادي الفرسان.

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