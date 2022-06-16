مي الجابر رئيساً للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت الهيئة العامة للرياضة قراراً بتعيين الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيساً للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.

وقال بيان صحافي: «تعد الدكتورة مي عنصراً نسائياً قيادياً فعّالاً في المجال الرياضي، حيث كانت عضواً سابقاً في مجلس إدارة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتشغل حالياً منصب عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية والمدير الطبي لمستشفى «هيلث بوينت / مبادلة للرعاية الصحية في أبوظبي».

وذكر البيان «تقدمت الدكتورة مي الجابر بخالص الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، على الثقة الغالية والدعم اللامحدود الذي لاقته منهما، ما يعكس مدى أهمية المسؤولية، مؤكدة بأن هذه الثقة ستزيد من عزمها على رفع كفاءة وتعزيز دور الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات على الصعيدين المحلي والدولي بما يليق بمكانة وطننا الغالي».

وأكدت أنها ستسعى جاهدة للارتقاء بالرياضة النظيفة ووضع رؤية وخطط استراتيجية لكل الأقسام في الوكالة، لتحقيق الأهداف المنشودة والتي تعود بالفائدة على المجتمع الرياضي في الدولة.

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