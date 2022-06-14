«الهيئة» واتحاد البادل تنس يتفقان على تطوير اللعبة وتعزيز استدامتها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اجتمع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل تنس، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير الرياضة وتحقيق الاستدامة فيها، وخطوات العمل المشترك بين الهيئة والاتحاد لتحقيق مزيد من التطور والإنجازات في رياضة البادل تنس بما يرفع مكانة دولة الإمارات في هذه الرياضة ويعزز فرص حضورها على منصات التتويج في المنافسات الإقليمية والعالمية الخاصة باللعبة.

حضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد سعيد المري، وأعضاء مجلس الإدارة. وقال بيان صحافي: «استعرض الاجتماع مسيرة تطور رياضة البادل تنس في الدولة خلال السنوات الماضية والشعبية المتزايدة التي تحققها، وتهيئة بيئة تضمن تحقيق المزيد من الإقبال عليها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news