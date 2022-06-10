12 رياضي يمثلون الإمارات في دورة الألعاب العالمية في برمنجهام

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

​تشارك الإمارات في غمار النسخة ال11 من دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 3600 رياضي ورياضية من 100 دولة من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 36 رياضة مختلفة تقام فعالياتها في 15 موقعاً خلال الفترة من السابع إلى 17 من الشهر المقبل.

ويخوض المنافسات من الإمارات 12 رياضياً في أربع ألعاب هي: الجوجيتسو ويمثلنا فيها كل من فيصل الكتبي 85 كغ، ومحمد السويدي 69 كغ، ومحمد العمري 77 كغم، وشما الكلباني 63 كغم، والمواي تاي نور الدين سمير 63.5 كغم، ومحمد مرضي 67 كغ، وأمين المعتصم 71 كغ، إلياس حبيب 81 كغم.

كما يشارك في مسابقة الدواثلون كل من سعود الزعابي وفارس الزعابي، فيما يخوض مسابقة القفز المظلي بالرياضات الجوية عبد الباري القبيسي و كورنيليا ميهاي.

وحققت الإمارات أربع ميداليات في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب العالمية التي استهلتها بالنسخة الثامنة عام 2009 في تايوان حيث حصدت الميدالية البرونزية في مسابقة السنوكر عن طريق محمد شهاب، فيما نجح فيصل الكتبي لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو في التتويج بالميداليتين الذهبية والفضية في النسخة العاشرة التي أقيمت ببولندا عام 2017، كما أضاف منتخبنا الوطني للرياضات الجوية بذات النسخة الميدالية البرونزية بمسابقة القفز المظلي لفئة المختلط.

وتحتل الإمارات المركز ال66 في جدول الترتيب العام لدورات الألعاب العالمية في حين تتصدر إيطاليا الجدول برصيد 439 ميدالية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني برصيد 382 ميدالية، ثم ألمانيا في المركز الثالث برصيد 385 نظراً لأفضلية لصاحبة المركز الثاني من حيث عدد الميداليات الذهبية.

وتقام دورة الألعاب العالمية كل 4 سنوات بتنظيم الرابطة الدولية للألعاب العالمية التي تأسست عام 1980 وهي منظمة غير ربحية تتكون من 37 اتحاداً رياضياً دولياً ومعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وتستضيف الولايات المتحدة الألعاب للمرة الثانية عقب مرور 40 عام على إقامة النسخة الأولى عام 1981 بسانتا كلارا في كاليفورنيا، حيث يتوقع أن تحقق مردوداً اقتصادياً للمدينة يبلغ قدره 256 مليون دولاراً، كما ستشهد الدورة توزيع 600 ميدالية للرياضيين تتضمن 200 ميدالية ذهبية في كل تخصص.

من جانبها أكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية على أهمية مواصلة تعزيز الصورة المشرفة لرياضة الإمارات على المستويات كافة، وترك بصمات إيجابية في كل المحافل والاستحقاقات التي يخوضها أبنائنا وبناتنا من أجل رفع راية الوطن وتحقيق أفضل النتائج.

وأشارت بنت سليمان إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تحرص على تسخير جميع السبل أمام الرياضيين لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في مسيرة تمثيل الوطن التي لا يضاهيها شرف وتكرار الإنجازات والنجاحات في محفل رياضي جديد، لاسيما بعد الظهور المشرف لأبناء الإمارات في دورة الألعاب الخليجية التي اختتمت مؤخراً بالكويت.

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