تكريم 39 طالباً ومعلماً ومدرسة في حفل الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّم الأولمبياد الخاص الإماراتي حفل توزيع جوائز برنامج مدارس الأبطال الموحدة، تكريماً للمدارس والطلاب والمعلمين الذين تفانوا واجتهدوا لنشر الدمج في المجتمعات المدرسية، وتم بثه افتراضياً مباشرة من جامعة خليفة في أبوظبي، وهو الأول من نوعه لتوزيع جوائز تغطي أنشطة وفعاليات برنامج مدارس الأبطال الموحدة، التي تعزز دمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في المدارس العادية، وتشمل الجوائز 39 فئة للرياضة والقيادة والتأثير والدمج المستدام.

وقال الأولمبياد الخاص الإماراتي في بيان، أمس، إنه «تم تكريم 39 طالباً ومعلماً ومدرسة من مختلف الفئات في الدولة، وحصلت أكثر من 200 مدرسة على لقب مدرسة موحدة منذ بداية العام الدراسي 2021-2022». وأضافت «كما تضمن حفل تسليم جوائز مدارس الأبطال الموحدة الإعلان عن الفائزين في مسابقة الروبوتات الموحدة 2022، التي كانت الموسم الأكبر للمسابقة منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019».

وتابعت: «من بين المكرمين غالية الهندي المشاركة السابقة في مسابقة الروبوتات الموحدة مع زميلتها اليازية الحضرمي، وقامتا بتأسيس منظمة Peoplability التي تم تمويلها من قِبل الأولمبياد الخاص الإماراتي، لدعم القيادة الشبابية الدامجة، التي تربط أصحاب الهمم بالفرص الجامعية والوظيفية».

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