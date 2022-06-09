المصدر: الإمارات اليوم

اجتماع

عقد المسؤول البارز بشركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين اجتماعاً ودياً مع مدرب الفريق، لبحث إمكانية تمديد عقده لفترة مقبلة، وكذلك بحث متطلبات إعداد الفريق للموسم المقبل، على ضوء التوصية المقدمة مع الجهاز الفني بدعم الفريق بأكثر من لاعب أجنبي.

عروض

كشف لاعب دولي سابق عن تسلمه عروضاً بالانضمام إلى خمسة فرق من بينها فريقه الحالي للمشاركة مع أحدها في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، واصفاً تعدد الخيارات بأنها أربكته، لكنه سيختار النادي الذي ينافس على التأهل للمحترفين.

رفض

رفضت إدارة أحد أندية المحترفين عرضاً من نادٍ منافس باستعارة لاعب أجنبي مقيم تألق مع فريقه في الموسم الماضي، وذلك بعدما تمسك المدرب باستمرار اللاعب والاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news