المصدر: الإمارات اليوم

شرط

اشترط أحد المدربين الأجانب لقبول عرض التدريب في دوري أدنوك للمحترفين، وضع بند في عقده يسمح له بالرحيل، إذا ما تلقى عرضاً لتدريب منتخب بلاده في أي وقت خلال سريان العقد دون أن يتحمل أي شروط مالية للرحيل.

طلب

فتح لاعب أجنبي سبق له خوض تجربة احتراف في الدوري الإماراتي خطاً مع ناديه السابق للعودة مجدداً لصفوف الفريق في الموسم المقبل، وهو الطلب الذي رحب به النادي، مشترطاً على اللاعب أن يُنهي ارتباطه مع ناديه الحالي بالتراضي دون أن يتحمل النادي أي تكاليف مالية نظير فسخ العقد.

عقد

قال مقربون من شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين إن الشركة اقتربت من تجديد عقد اللاعب الأجنبي الكبير الذي سينتهي مع نهاية الموسم الجاري، علماً أن هذا اللاعب ظهر بمستوى فني متطور في الفترة الأخيرة ومثل أحد الأوراق المهمة.

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