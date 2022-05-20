موجهة لأصحاب الهمم.. نادي الحمرية يطلق مبادرة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق نادي الحمرية، اليوم الجمعة، مبادرة خاصة موجهة لأصحاب الهمم تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وذكر النادي في بيان صحافي: "إن المبادرة تتشكل من سلسلة حلقات سيتم بثها عبر المنصات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها تأتي ضمن سباق الأندية للترشيد الذي يتبناه مجلس الشارقة الرياضي".

من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي الحمرية ورئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية المهندس علي المهيري: "إن هذه الخطوة تهدف إلى إشراك أصحاب الهمم في الترشيد باعتبارهم لبنة أساس في المجتمع".

وأكد المهيري أن "ترشيد استهلاك المياه والكهرباء يهم كل أطياف الشعب الإماراتي بما فيهم أصحاب الهمم، من أجل زيادة الوعي بأهمية الترشيد والانخراط فيه لضمان مستقبل أفضل لأجيال الغد".

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