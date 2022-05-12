«الملياردير» مايويذر يواجه دون موري في نزال عالمي بدبي

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تتجه أنظار عشاق الملاكمة في العالم إلى دبي، مساء السبت المقبل، لمشاهدة أسطورة الملاكمة العالمية الأميركي فلويد مايويذر، الذي سيواجه مواطنه دون موري، عند التاسعة مساءً إلى جانب ثمانية نزالات أخرى للرجال والنساء، والتي ستقام على مهبط الطائرات في فندق برج العرب. ويعد، مايويذر، واحداً من أشهر وأغنى الملاكمين على مدار التاريخ، إذ تخطت ثروته حاجز المليار دولار من نزلات الملاكمة.

ويملك البطل الأميركي سجلاً أبهر العالم، خصوصاً من الناحية المالية، فبعد أن نجح في الفوز بـ18 حزاماً في لعبة الملاكمة، تولت شركة «توب برومشن»، رعايته، مقابل الحصول على خمسة ملايين دولار عن النزال الواحد.

وأراد مايويذر أن يتقاضى المزيد، وأدرك أنه لن يمكنه تحقيق ذلك طالما أن عمله يُديره الآخرون، فقرر فسخ عقده مع «توب برومشن»، مستغلاً بنداً في العقد يمنحه ذلك مقابل سداد 750 ألف دولار فقط، وبعدها أسس شركة «مايويذر برومشن»، والتي استغل تفوقه البارع في الملاكمة ونجاحه في الجانب التسويقي، فحصل على 80 مليون دولار في أول نزال يخوضه بعد تأسيس شركته الجديدة، وبعدها حصل في نزاله ضد البطل العالمي أوسكارد هوبا، والذي كان على وشك الخسارة فيه على 25 مليون دولار، وهو السعر الذي ثبته بعد ذلك عن كل نزال يخوضه فيما بعد. وفي عام 2011، استطاع ماي ويذر أن يحصل على 40 مليون دولار من نزال خاضه ضد فيكتور أروز، وفي عام 2013، كسر حاجز الـ40 مليون، وحصل على 41.5 مليون دولار.

وفي عام 2015 كانت النقلة الكبيرة في ثروة البطل الأميركي، إذ حصل في نزاله مع باكياو، على 250 مليون دولار، كما جنى من نزاله ضد بطل «اليواف سي»، على 100 مليون دولار. وظهر مايويذر خلال مؤتمر صحافي عالمي عقد صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدث خلاله البطل العالمي فلويد مايويذر إلى جانب مجموعة من الملاكمين المشاركين وأبرزهم، دون موري، وبرونو مارشادو، وبادو جاك، وأندرسون سيلفا، ورئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة كين أنيس.

وقال مايويذر: «تعد دبي اليوم، أفضل مكان في العالم يمكن تنظيم أي فعالية فيه، وهي من أجمل مدن العالم، وتعد أيقونة عالمية، وأنا سعيد لأنني سأخوض نزالاً في دبي قبل الاعتزال الرسمي، كونها أفضل مكان في العالم يمكن أن توجد فيه حالياً، وأعد الجمهور بأنهم سيتابعون حدثاً لا مثيل له، وسأقدم للجمهور ما دفعوا من أجله، خاصة أنه يقام في مكان خاص ومميز، ويقولون دائماً إن السماء هي الحد الأقصى للطموحات، حسناً، أشعر بأنني أقوم بتخطي الحد الأقصى في عالم الترفيه مرة أخرى، حيث أصعد وأقاتل في السماء حرفياً، هذه هي الفرص التي أسعى إليها دائماً».

وأضاف: «ستكون هذه البطولة استمراراً لسلسلة انتصاراتي، فهذا هو عملي المعتاد، ومن الجيد دائماً أن أكون في الحلبة، لقد قضيت الكثير من حياتي في الملاكمة، لذلك أشعر دائماً بالراحة للعودة إليها، والتدريب من أجل القتال، فأنا أحب عرض مواهبي للعالم بأسره والقيام بشيء جديد يثير اهتمامي، والملاكمة هي الترفيه، لقد عملت بجد لإنجاز أكثر من أي شخص آخر خلال مسيرتي، والآن سأستمتع بثمار عملي، بينما مازلت أعطي المشجعين شيئاً مثيراً لمشاهدته».

وسيتم بث منافسات البطولة على الهواء مباشرة إلى جميع دول العالم عبر منصة www.Global-Titans.com، التي تسمح للجمهور بمتابعة البطولة لأول مرة من خلال الـ«إن إف تي»، وستنطلق البطولة من دبي لتنظم في أشهر المعالم العالمية مثل الأهرامات في مصر، وبرج إيفل في فرنسا، وغيرهما في مختلف قارات العالم.

حارب: الرياضة في دبي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة

رحّب أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بالملاكم العالمي مايويذر، في دانة الدنيا دبي. وقال إن إقامة هذا النزال العالمي في دبي، يؤكد أن الرياضة تحتل مكانة كبيرة في اهتمام ونهج القيادة الرشيدة، والحرص على استضافة الفعاليات الرياضية المتنوعة، انطلاقاً من الدور الريادي للدولة في جميع المجالات.

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