فريق أبوظبي يشارك في مونديال الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

غادرت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية للمشاركة في تفاصيل الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية المقررة خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري، وهي الجولة الأولى ضمن سلسلة ست جولات للبطولة. ويمثل الإمارات وفريق أبوظبي في المنافسة النجم العالمي راشد الملا حامل لقب فئة الحركات الاستعراضية لأربعة مواسم متتالية عبر هذه الفئة، وكان الملا قد قفز في التصنيف العام للحركات الاستعراضية إلى المركز الثاني في ديسمبر الماضي بعد أن وصل للنقطة 989 مع نهاية الموسم الماضي من البطولة.

وتأتي المشاركة الدولية لفريق أبوظبي كي تكون الأولى ضمن سلسلة بطولات عالمية تصل إلى أربع بطولات وهي بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 وبطولة العالم للدراجات المائية وتحدي بولندا وأوجستو لزوارق الفورمولا2 - 24 ساعة.

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