محمد بن زايد يشهد نهائي كأس الرابطة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين، والتي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وشهدت تتويج فريق العين بلقب البطولة.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المباراة النهائية، وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريح صحافي: «تشريف سموّه للنهائي في ملعب المباراة مثّل أكبر عيدية للرياضيين وللبطولات المحلية، وهو ما اعتدناه من القيادة الرشيدة، في دعمها المتواصل للرياضة والبطولات المحلية».

وقال من جانبه عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، في تصريح صحافي: «حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضاعف من قيمة هذا الحدث، وجعل من المناسبة (عيداً للرياضيين)، ونحن نعيش أيام عيد الفطر المبارك».

وأكد الجنيبي إن «ذلك يعكس الدعم اللامحدود من سموه لقطاع الرياضة عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه مسابقات المحترفين، من تطور ونقلة كبيرة شهدناها في المباراة النهائية، التي حرصنا على تنظيمها لتكون بمثابة احتفالية في حب الوطن، من خلال الفعاليات المجتمعية المرافقة، والمبادرات التي قمنا بها تحت شعار (بشوفتكم يحلى العيد)، وترجمه الحضور الجماهيري الرائع على المدرجات».

وختم الجنيبي مؤكداً أن «تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضوره نهائي كأس رابطة المحترفين، إنما يجعلنا نتطلع لمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، وفق الخطة الاستراتيجية التي نقوم بتنفيذها لخدمة كرة القدم الإماراتية، والسعي في ظل القيادة الرشيدة، إلى نقلها إلى آفاق أكثر إشراقاً وتطوراً».

راشد بن حميد:

• «حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنهائي الكأس، أكبر عيدية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news