أكثر من 3 آلاف رياضي شاركوا في «رياضة قبل الإفطار»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتم مجلس الشارقة الرياضي النسخة السابعة لـ«رياضة قبل الإفطار»، التي انطلقت فعالياتها مطلع شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، وجرت منافساتها في 21 موقعاً بالإمارة.

وتم تكريم المدربين المشرفين على مختلف الأنشطة بمقر المجلس، بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، كما تم تكريم 16 متميزاً من الجنسين في ختام الفعالية بضاحية واسط والمواقع الأخرى بجوائز إشتراكات في الصالات الرياضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news