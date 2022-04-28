«الشارقة للرياضات البحرية» ينظّم فعاليات رياضية قبل الإفطار

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظّم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية فعالية رياضية مجتمعية، بمشاركة مدير عام النادي أحمد الحوسني، والعاملين فيه وأفراد الجمهور بمختلف فئاته، بهدف دعم ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وكوسيلة لرفع معدلات الصحة واللياقة البدنية، انطلاقاً من المبادرة المجتمعية التي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي «رياضة قبل الإفطار»، خلال شهر رمضان الفضيل.

وأكد الحوسني في تصريحات صحافية أن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية يحرص على تنظيم مثل هذه الأنشطة والمبادرات الرياضية والثقافية والمجتمعية للجمهور والمجتمع، ويدعوهم للمشاركة والتجاوب معها في سبيل الحرص على إسعادهم وتحقيق الرضا العام، وذلك بتعاون الجهات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة.

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