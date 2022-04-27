«الهيئة» تطرح «رؤى مستقبلية للرياضة» في مجلس رمضاني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وجّهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة إلى وسائل الإعلام لحضور المجلس الرمضاني الذي تقيمه بعنوان «رؤى مستقبلية للرياضة الإماراتية»، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم في مجلس الخوانيج في دبي، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.

وينتظر أن يتم خلال المجلس طرح العديد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تطوير الرياضة، وصولاً إلى تحقيق الطموحات المنشودة في الجوانب كافة.

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