«الشارقة الرياضي» يناقش طرق مواجهة الشغب في الملاعب

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظّم مجلس الشارقة الرياضي جلسة بعنوان «القاعدة الجماهيرية.. البناء والتأثير»، وذلك في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. وقدم الجلسة المهندس عادل صالح الحمادي، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي بالمجلس، حيث شملت دعوة الحضور الإعلاميين المعنيين من ناشئة الشارقة والأندية الرياضية وشركات كرة القدم والأندية التخصصية بالإمارة.

وناقش الحضور قضايا منها التعصب والعنف الرياضي والشغب في الملاعب وطرق مواجهتها من الناحية الدينية والنفسية والوطنية والاجتماعية، وذلك عبر تعزيز مبدأ احترام الخصم والتعامل الأمثل مع الأزمات، وفهم روح الجمهور وسلوك الأفراد حينما يتجمهرون، ومن خلال مواجهة الشحن الزائد للجماهير قبل المباريات وأثناءها وبعدها. وتناولت الجلسة أهمية صناعة المحتوى في كسب وتوجيه الجماهير، وضرورة تحسين درجة وصوله وانتشاره إلى الفئات المستهدفة عبر مختلف وسائل الإعلام، وبالتعاون مع الشركاء، ما ينعكس بالإيجاب على كثافة الحضور وخزينة الأندية والاتحادات، من خلال عقود التسويق والرعاية وحقوق البث.

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