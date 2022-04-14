المصدر: الإمارات اليوم

تساؤلات

يرفض إداري في أحد أندية دوري المحترفين، الرد على تساؤلات الإعلام، مشيراً إلى أن النادي سيعلن أي تفاصيل تخص فريق الكرة، عبر الحسابات الرسمية للنادي في التواصل الاجتماعي، رغم أن الإداري كان ينتقد غياب شفافية الإداري السابق في التواصل مع الإعلام!

غياب

تساءل مراقبون عن سبب غياب عضو بارز في اتحاد لعبة جماعية، خلال الفترة الماضية، عن العديد من الفعاليات الخاصة بهذا الاتحاد، بعدما كان دائم الحضور، ويصفه بعضهم بـ«الدينامو»، نظراً لنشاطه المستمر.

إغراء

يحاول إداري بارز في أحد أندية المحترفين، تربطه علاقة قوية بلاعب صاعد في فريق منافس، إغراء هذا اللاعب بعدم تجديد عقده مع ناديه الحالي، وتقديم عرض مغرٍ له للانتقال للعب للنادي الذي يتبع له هذا الإداري، خلال الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news