«الأولمبية» تستعد لإطلاق منصة رقمية للمشاركات الدولية

المصدر: دبي ■ وام

تستعد اللجنة الأولمبية الوطنية لإطلاق المنصة الرقمية للمشاركات الدولية، والتي تستهدف تقديم خدمة رقمية حديثة لكل الاتحادات الرياضية في الدولة، لتسجيل البعثات الرياضية المشاركة في مختلف الدورات الرياضية العربية والخليجية والآسيوية والأولمبية، بصورة تواكب الحركة الرياضية العالمية، وتعمل على تأسيس خدمة رقمية مميزة، تسهم في تيسير إجراءات تسجيل المشاركين في البعثات الرياضية من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية، في البطولات والدورات التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأوضحت اللجنة الأولمبية في بيانها أمس، أن المنصة ستتضمن محتوى رقمياً فريداً من نوعه، في تسجيل البيانات الرياضية للمشاركين واللاعبين وأفراد البعثات التي ستشارك فيها الاتحادات الرياضية الوطنية باسم دولة الإمارات، من خلال تفعيل الربط مع الاتحادات، ومنحها الفرصة لتسجيل الرياضيين والاعتماد، واستلام إشعارات دورية تفيد بقرب صلاحية المستندات الرسمية.

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