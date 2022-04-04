«مطار الشارقة» يواجه «التخطيط» في افتتاح بطولة المؤسسات الحكومية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق، مساء اليوم، فعاليات البطولة الـ23 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 12 فريقاً، تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وذلك بالصالة الرياضية بنادي الثقة للمعاقين.

وتنطلق البطولة بمواجهة قوية بين فريقي هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة التخطيط والمساحة، بينما في المباراة الثانية يتقابل فريق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مع فريق الإدارة العامة للحرس الأميري.

وكانت القرعة قد أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق دائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة التسجيل العقاري، ومجلس الشارقة للتعليم، ودائرة الموارد البشرية، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية مدينة كلباء، وجمعية الشارقة التعاونية، وتضم المجموعة الثالثة فرق دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، والإدارة العامة للحرس الأميري، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، الدكتور طارق بن خادم، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهتم بتوفير كل الخدمات لموظفي الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، مشيراً إلى أن النادي يفتح أبوابه يومياً لأعضائه لممارسة الأنشطة واستخدام مرافقه.

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